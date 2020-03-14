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/ Пульмонологія

Карина Бондаренко

Вакцина проти коронавірусу дала перший результат

20т
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Група британських вчених стверджує, що вакцина від коронавірусу COVID-2019 знаходиться на межі розробки. Вона дала перший успішний результат у випробуваннях на мишах.

Дослідники сподіваються, що вакцина буде готова до випробувань на людях до липня 2020 року, пише видання Daily Mail. Якщо вони будуть успішними, засіб буде доступний для пацієнтів через рік.

При цьому в США почнуть випробування вакцини проти коронавірусу на людях вже через кілька днів. Вона була пропущена на стадії тестування на тваринах. За інформацією видання, спочатку вакцину будуть тестувати на здорових добровольцях, а потім на пацієнтах, якщо це буде вважатися безпечним.

Вакцина від коронавірусу

Вакцина від коронавірусу

www.aa.com.tr

Раніше в Тяньцзиньскому університеті (Китай) заявили про створення потенційної пероральної вакцини від коронавірусу. В якості основи використовували пекарські дріжджі. Незважаючи на великі надії, які медики покладають на препарат, його чекають тривалі випробування і перевірки, тому терміни випуску поки не обговорюються.

Посол Китаю в РФ Чжан Ханьхуей заявив, що вакциною можуть стати ліки хлорохин фосфат, які застосовуються проти малярії.

В Японії пішли іншим шляхом, вирішивши протестувати проти коронавірусу препарати, якими лікують ВІЛ. Терміни випробувань і отримання перших результатів поки не озвучили.

Тим часом лікарі в Таїланді заявили, що їм вдалося побороти важкі випадки захворювання коронавірусу, об'єднавши препарати проти грипу і ВІЛ. Кілька пацієнтів почали йти на поправку.

Гонконгські лікарі модифікували вакцину проти грипу частиною поверхневого антигену коронавірусу. Перш ніж вона буде придатна для використання, будуть потрібні місяці тестування на тваринах і близько року клінічних випробувань на людях.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, американська біотехнологічна компанія Moderna заявила про створення вакцини mRNA-1273 від коронавірусу COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Ученые многих стран сделали самую простую работу, а именно создали много вариантов вакцины. Самое сложное остается за нами - дожить до массового производства этих вакцин!
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Ahoh Yuzz38
Ahoh Yuzz38
Британские учёные такие британские
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