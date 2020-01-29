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/ Пульмонологія

Вакцин немає: МОЗ надало українцям рекомендації щодо смертельного коронавірусу

1.1т
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У Міністерстві охорони здоров'я України надали інструкції та роз'яснення щодо можливих випадків виявлення коронавірусу.

У МОЗ зазначили, що поширення штаму 2019-nCoV залишається на високому рівні.

Чиновники попередили, що вакцин і специфічних ліків від нового вірусу не існує. Тому громадянам України слід дотримуватися стандартних заходів профілактики ГРВІ.

Коронавірус у Китаї

Коронавірус у Китаї

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що перед поїздкою до Китаю потрібно знати:

  • план поїздки, щоб враховувати ризики, пов'язані з поширенням 2019-nCoV. Також потрібно уточнити епідемічну ситуацію в регіоні відвідування;

  • вживатитільки термічно оброблені продукти тваринного походження і рибу;

  • уникати контакту з тваринами (живими або мертвими), відвідування ринків із продажу м'яса, цирків, зоопарків, тваринницьких ферм тощо;

  • не контактувати з особами з ознаками респіраторних захворювань;

  • ретельно мити руки з застосуванням засобів гігієни, особливо після відвідування місць масового скупчення людей і перед їжею;

  • в разі симптомів, схожих на грип або ГРВІ, мінімізувати контакти з іншими людьми й негайно звернутися в медичний заклад.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка, яка проживає в Китаї, розповіла, як місцеве населення бореться з коронавірусом.

Також інша українка повідомила, як у В'єтнамі рятуються від коронавірусу.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
хвороба медицина Міністерство охорони здоров'я Міністерство закордонних справ України
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