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/ Пульмонологія

В Японії задумали лікувати коронавірус ліками від ВІЛ

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Японія вирішила випробувати ліки від ВІЛ (вірус імунодефіциту людини) на пацієнтах, заражених новим типом коронавируса COVID-2019.

Про це заявив представник уряду Японії Йошіхіде Суга, передає FoxNews. Кількість інфікованих в країні вже збільшилася до 519 осіб.

В Японії задумали лікувати коронавірус ліками від ВІЛ

В Японії задумали лікувати коронавірус ліками від ВІЛ

foxnews.com

"Наразі ми готуємося почати клінічні випробування з використанням ліків проти ВІЛ на новому коронавірусі", – сказав Суга.

За його словами, поки невідомо, скільки часу знадобиться, щоб новий препарат був схвалений.

Тим часом лікарі в Таїланді заявили, що їм вдалося побороти важкі випадки захворювання коронавірусом, об'єднавши препарати проти грипу і ВІЛ. Кілька пацієнтів почали одужувати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус у Китаї почав йти на спад. Протягом минулої доби, 17 лютого, намітилася позитивна динаміка в кількості захворілих і випадків з летальними наслідками.

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Тема
Коронавірус
Місце
Японія
Тег
ВІЛ
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