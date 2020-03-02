У Гонконзі зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом у тварини.
Як повідомила Держпродспоживслужба з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я тварин, інфекцію знайшли у собаки.
Тварина, ймовірно, підхопило коронавірус від свого господаря, з яким проживала в одному будинку. Зараз собака перебуває під наглядом лікарів.
У зв'язку з цим "з метою мінімізації ризиків" прийнято рішення тимчасово заборонити ввезення в Україну з Китаю домашніх і диких тварин.
Коронавірус вперше виявили у тварини
Як писав OBOZREVATEL, в світі коронавірусом вже заразилися понад 90 тисяч осіб. З них понад 3060 смертей.
Глава МОЗ Зоряна Скалецька підкреслила, що потрібно обов'язково дотримуватися правил гігієни і за можливості уникати масового скупчення людей, щоб мінімізувати ризики захворіти коронавірусом.
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