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/ Пульмонологія

В Україну заборонили ввозити тварин з Китаю через коронавірус

1.8т
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У Гонконзі зафіксували перший випадок захворювання коронавірусом у тварини.

Як повідомила Держпродспоживслужба з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров'я тварин, інфекцію знайшли у собаки.

Тварина, ймовірно, підхопило коронавірус від свого господаря, з яким проживала в одному будинку. Зараз собака перебуває під наглядом лікарів.

У зв'язку з цим "з метою мінімізації ризиків" прийнято рішення тимчасово заборонити ввезення в Україну з Китаю домашніх і диких тварин.

Коронавірус вперше виявили у тварини

Коронавірус вперше виявили у тварини

Як писав OBOZREVATEL, в світі коронавірусом вже заразилися понад 90 тисяч осіб. З них понад 3060 смертей.

Глава МОЗ Зоряна Скалецька підкреслила, що потрібно обов'язково дотримуватися правил гігієни і за можливості уникати масового скупчення людей, щоб мінімізувати ризики захворіти коронавірусом.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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