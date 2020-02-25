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/ Пульмонологія

В українки, яка повернулася з Італії, запідозрили коронавірус

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У Чернівцях госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулася з Італії. Її перевіряють на наявність коронавірусу COVID-2019.

Про це розповіла заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Чернівецької ОДА Марія Поліщук, передає "Укрінформ". Пацієнтку госпіталізували в інфекційне відділення обласної лікарні.

"Усе, що мені відомо наразі, це те, що вона нещодавно повернулася з Італії. Медики її перевіряють", – сказала Поліщук.

Українка з Італії потрапила в лікарню у Чернівцях через підозру на коронавірус

Українка з Італії потрапила в лікарню у Чернівцях через підозру на коронавірус

Вона додала, що поки лікарі не можуть сказати про ймовірну підозру на коронавірус.

Нагадаємо, в Італії вже семеро людей загинули в результаті зараження COVID-19. Шість жертв – у Ломбардії, одна – у Венето. Всього в Італії коронавірусом інфіковані 230 осіб. В італійських містах назріває паніка – люди шикуються у черги в аптеки, а в багатьох магазинах вже спорожніли продуктові полиці.

У МОЗ України повідомили, що на прикордонних постах при в'їзді в країну проводитимуть температурний скринінг людей, які повертаються з Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Китаї заявили про створення вакцини проти смертельного коронавірусу.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Украина не Китай, если подтвердится, то... . По данным проведенных исследований, наиболее подвержены заражению вирусом люди с кастрюлями на голове.
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семенов Александр
семенов Александр
Уси на майдан!!!! Заспиваймо гымн !!!
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