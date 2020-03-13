В Україні від коронавіруса померла перша пацієнтка

В Україні помер перший пацієнт з підтвердженою коронавірусною інфекцією. Жертвою стала 71-річна жінка, яка була госпіталізована 12 березня.

У МОЗ уточнили, що мешканку Житомирської області госпіталізували з зафіксованим лабораторно підтвердженим випадком COVID-19.

У відомстві зазначили, що зараз під наглядом лікарів перебувають близькі родичі, з якими вона проживала, і особи, з якими вона контактувала. Жінка, як відомо, перебувала в групі ризику.

"Згідно зі світовою статистикою, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальним результатом. За результатами аналізу та моделювання РНБО можливого варіанту поширення коронавіруса COVID-2019 в Україні, в зоні найменшого ризику знаходяться особи віком від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40-49-річних - відповідно 0,3%, для 50-59-річних - 1,3%, для 60-69-річних - 3,4%, для 70 -79-літніх - 7,8%. в зоні найбільшого ризику знаходяться люди похилого віку у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%", - наголошується в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні офіційно зафіксовано три випадки коронавірусної інфекції.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся