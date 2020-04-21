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/ Пульмонологія

В Україні заборонено: фізіолог розповів про ефективний метод лікування коронавірусу

2.2т
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Лікування COVID-19 шляхом використання плазми тих, хто видужав, є перспективним і використовується в багатьох країнах, проте в Україні цей метод заборонений.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ сказав завідувач відділом загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України Віктор Досенко. За його словами, цей спосіб лікування є ефективним і безкоштовним. Йдеться про використання крові людей, які вже одужали від коронавірусу.

"Це так званий метод пасивної імунізації – якщо від людини, якавже сформувала імунітет, ми передаємо його частину людині, яка зараз перебуває у важкому стані, то це може значно допомогти. Цей метод рятував життя при різних вірусних інфекціях, починаючи ще з "іспанського грипу" 1918-1920 років", – розповів Досенко.

В Україні заборонено: фізіолог розповів про ефективний метод лікування коронавірусу

Експерт зазначив, що лікарі висунули свою гіпотезу, що імуноглобуліни не грають вирішальну роль в подоланні інфекції. Адже вмирає людина не від інфекції, а від синдрому, який виникає в організмі і який знищує власні легені, – гострий респіраторний дистрес-синдром (ARDS).

Досенко підкреслив, що у випадку з COVID-19 багато країн повернулися до цього методу. Раніше він не набув поширення, за його словами, тому що на ньому важко заробити. Також, доктор додав, що на сьогоднішній день в Україні цей метод заборонений.

"Наші лікарі якщо і знають про нього, то не мають дозволу на застосування цього методу експериментальної терапії вірусних інфекцій. FDA (Управління з контролю за харчовими продуктами і лікарськими засобами США) вже дало дозвіл, в Канаді це також активно пішло. А в Україні поки немає, не дивлячись на те, що ми виступили з цією ініціативою від Української вищої медичної школи. Зв'язалися з Центром громадського здоров'я та МОЗ, знайшли розуміння, разом підготували всі необхідні документи, і ось це тягнеться другий тиждень. Досі наказу немає і українські лікарі поки не мають можливості застосовувати цей метод", – розповів Досенко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше директор лікарні в Ухані Чжан Діню заявив, що плазма крові тих, хто видужав від нового коронавірусу, допоможе врятувати тих, хто важко переносить захворювання в даний момент.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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