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/ Пульмонологія

В Україні вже чотири підозри на коронавірус

3.4т
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В Україні обстежують чотирьох осіб на наявність смертельного коронавірусу COVID-19 з Китаю. Проби були взяті у трьох осіб із Києва та однієї людини з Чернівецької області.

Про це повідомив заступник міністерки охорони здоров'я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу. У Києві під спостереження потрапили іноземці. У Чернівцях – турист, що повернувся з Італії (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрана).

"Станом на 2 березня в Україні не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірусну інфекцію. Ми не приховуємо дані, ми говоримо тільки правду. Вчора завершили тестування трьох зразків із Івано-Франківської області, з Кропивницького і Києва. Всі три дослідження показали негативні результати", – розповів Ляшко.

Він додав, що наразі в Україні зробили вісім тестів на коронавірус, всі вони були негативними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, В Криму на інфікування коронавірусом перевіряють майже 50 осіб, які прибули з Китаю.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Мы не скрываем данные, мы говорим только правду". Вот если бы не эта фраза то поверил бы.
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