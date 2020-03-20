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/ Пульмонологія

В Україні вже 40: в одній із областей різко зросла кількість хворих COVID-19

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В Україні станом на 22:00 20 березня підтверджено вже 40 випадків зараження людей коронавірусом.

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Зокрема, 10 нових випадків було зафіксовано в Чернівецькій області. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Зазначається, що в країні від китайського вірусу померли троє осіб. А пацієнт, у якого першого було зафіксовано COVID-19, уже видужав.

В Україні різко зросла кількість хворих COVID-19

В Україні різко зросла кількість хворих COVID-19

Так, за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська 1 (+1) області та м. Київ (2).

Крім цього, дослідження проводять регіональні лабораторії, які виявили:

  • Чернівецька область – +15 випадків;

  • Дніпропетровська область – 2 випадки;

  • Житомирська область – 1 випадок;

  • Харківська область – +1 випадок;

  • Львівська область – +1 випадок;

  • Київська область – +1 випадок;

  • м. Київ – 1 випадок.

В Україні вже 40: в одній із областей різко зросла кількість хворих COVID-19

У МОЗ зазначають, що загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила понад 750 зразків.

"Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб", – йдеться у повідомленні.

Як писав OBOZREVATEL, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що у Львівській і Харківській областях 21 березня може бути введений режим надзвичайної ситуації через коронавірус.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я вірус
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
попёрло... когда ВСУ начнет косить?
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Zhikharev Dmitry, киборги могут только заржаветь.
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