В Україні вже 40: в одній із областей різко зросла кількість хворих COVID-19

В Україні станом на 22:00 20 березня підтверджено вже 40 випадків зараження людей коронавірусом.
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Зокрема, 10 нових випадків було зафіксовано в Чернівецькій області. Про це повідомила пресслужба МОЗ.
Зазначається, що в країні від китайського вірусу померли троє осіб. А пацієнт, у якого першого було зафіксовано COVID-19, уже видужав.
В Україні різко зросла кількість хворих COVID-19
Так, за результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України отримано всього 18 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1), Івано-Франківська 1 (+1) області та м. Київ (2).
Крім цього, дослідження проводять регіональні лабораторії, які виявили:
Чернівецька область – +15 випадків;
Дніпропетровська область – 2 випадки;
Житомирська область – 1 випадок;
Харківська область – +1 випадок;
Львівська область – +1 випадок;
Київська область – +1 випадок;
м. Київ – 1 випадок.
У МОЗ зазначають, що загалом вірусологічна референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України дослідила понад 750 зразків.
"Лабораторії досліджують не лише зразки людей, яким встановлено підозру, а й контактних осіб", – йдеться у повідомленні.
Як писав OBOZREVATEL, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що у Львівській і Харківській областях 21 березня може бути введений режим надзвичайної ситуації через коронавірус.
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