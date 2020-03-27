Коронавірус підірвав Україну: кількість важкохворих збільшилася в 11 разів

Кількість тяжких гострих респіраторних інфекцій (ТГРІ) в Україні у березні зросла в 11 разів у порівнянні з минулим роком.

Як пише ВВС, за тиждень 16-22 березня кількість випадків ТГРІ склала 254 проти 23 минулого року. Це 30% від кількості всіх госпіталізованих з усіх причин в країні.

BBC

ТГРІ – це гостре респіраторне захворювання з кашлем та високою температурою, яке триває понад десять днів і потребує госпіталізації пацієнта.

Офіційно неможливо стверджувати, чи пов'язане різке зростання ТГРІ з недіагностованим спалахом коронавірусу.

"Для цього потрібне масове тестування хворих. А Україна має одні з найнижчих у світі показники з тестування населення", - йдеться в публікації.

Станом на 24 березня на коронавірус протестували лише тисячу українців. Для порівняння в Південній Кореї на той час протестували 290 тисяч осіб, у Великій Британії – понад 40 тисяч, у Білорусі – 16 тисяч.

Потрібне масове тестування хворих

Лише 23 березня в Україну літаком з Китаю доставили спеціальне обладнання для проведення тестування за методом ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція). Але його вистачить лише на 50 тис. тестів.

Тож офіційно станом на 26 березня в Україні захворіли на коронавірус лише 196 людей.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які можливості в України робити більше тестів і чи допоможе це вже зараз зупинити поширення китайського вірусу.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram