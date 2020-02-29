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/ Пульмонологія

В Україні у двох осіб запідозрили коронавірус: МОЗ заспокоїв відповіддю

1.5т
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28 лютого в Центр громадського здоров'я МОЗ України надійшли два повідомлення про підозру на коронавірус COVID-19 з Івано-Франківської та Кіровоградської областей. В обох випадках особи повернулися з Італії, і мали прояви гострого респіраторного захворювання.

Але станом на 29 лютого, в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавирусной інфекції COVID-19 не зафіксовано, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Епідемія коронавірусу

Епідемія коронавірусу

"Попередні результати дослідження відібраного матеріалу від хворих осіб, проведених в вірусологічних лабораторіях обласних лабораторних центрів методом ПЛР дали негативний результат на віруси грипу. Зразки для подальшого дослідження були направлені до вірусологічної-референс лабораторії", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Українського медичного клубу повідомив, що темпи поширення коронавируса COVID-19 вказують на перші ознаки пандемії, і Україні навряд чи вдасться уникнути появи нової інфекції.

Відзначимо, що COVID-2019 знову наростив темпи поширення по всьому світу. При цьому за день, 28 лютого, тільки в Китаї зафіксували 430 нових випадків інфікування.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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