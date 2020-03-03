В Україні на сайті продажів OLX.ua з'явилося безліч товарів, які нібито рятують від коровірусу.

Наприклад, там можна знайти чудо-респіратори, набір бактерій, систему очищення води, яка нібито вбиває хворобу, і навіть варення з шишок.

Ріелтори також пожвавішали і почали писати в оголошеннях про продаж нерухомості: "Квартира! Без коронавірусу!".

В Україні почали продавати варення і набір бактерій від коронавірусу

Не менш бурхливо істерія розігралася і в Росії. Там продають навіть заговорений часник, який нібито рятує від коронавірусу.

"Заговорений сільською знахаркою російський часник, вирощений методом гідропоніки на святій воді. Змова для відводу хвороб (ГРВІ, грип, коронавіруси та ін.). Часник є сильним слов'янським амулетом від нечистих духів, але цей заворожений так, що можна носити і мусульманам. Застосування: проколоти товстою голкою неочищений зубчик часнику сім разів і носити завжди при собі. Для вашої зручності розроблений спеціальний футляр-контейнер для заговореного освяченого російського часнику", – на повному серйозі стверджують продавці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість нових випадків коронавірусу в Китаї знижується, однак за межами Піднебесної зросла в 9 разів.

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