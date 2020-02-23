В Україні немає коронавірусу: в Кабміні виступили із заявою

В Україні не зареєстровано жодного лабораторно підтвердженого випадку зараження коронавірусом з Китаю.

Таку інформацію розповсюдила пресслужба Кабінету міністрів, уточнивши, що всього в світі зареєстровано 78 817 випадків зараження COVID-19, з яких 2462 – летальні. Одужали вже 23232 осіб.

"21 лютого Центром було отримано повідомлення щодо виявлення у потягу Київ-Москва громадянки Китайської Народної Республіки із симптомами гострого респіраторного захворювання. Встановлено, що згідно з даними епіданамнезу відомо, що громадянка КНР в період з 16 по 20 лютого брала участь як торговий представник у виставці будівельних матеріалів та проживала в готелі "Україна" м. Києва. Скарг на стан здоров'я не висувала", – йдеться в повідомленні.

З 20 на 21 лютого у жінки підвищилася температура до 38,1 градусів. Громадянку КНР госпіталізували в обласну інфекційну лікарню Брянська. Результати лабораторних досліджень показали негативний показник на коронавірус.

коронавірус pravda.com.ua

"З числа контактних осіб по вагону, також в інфекційну лікарню госпіталізовано 5 громадян України (2 чоловіки та 3 жінки), стан нормальний, скарг немає, лабораторні дослідження в роботі. У відчепленому і поставленому на санітарну стоянку вагоні, в якому їхала хвора китаянка також знаходяться 6 громадян України, які відмовилися від госпіталізації. Громадяни України забезпечені всім необхідним, включаючи гаряче харчування. Після отримання результатів лабораторних досліджень на новий коронавірус буде прийнято рішення про їх подальше прямування", – додали в Кабміні.

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