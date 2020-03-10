В Україні 40 осіб перевіряють на зараження коронавірусів

В Україні зафіксовано один підтверджений випадок зараження коронавірусом COVID-19. Також в Центр громадського здоров'я отримав 40 підозр про інфікування. Зараз чотири зразки ще знаходяться на стадії дослідження.

Всього в світі на ранок 10 березня було зареєстровано 114 219 випадків захворювання COVID-19, з яких 4024 закінчилися смертю, 64147 (56,2%) пацієнтів одужали, повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Підтверджено тільки один випадок Правда

Відзначається, що за межами Китаю зафіксовано 33 295 випадки інфікування. Зокрема, на території Європейського регіону зареєстровано 15114 випадки захворювання COVID-19 (Італія - 9172, Німеччина -1139, Франція - 1412, Іспанія - 1024, Швейцарія - 332, Великобританія - 323, Нідерланди - 321, Бельгія - 239, Швеція - 248 , Норвегія - 192, Австрія - 131, Греція - 73, Ісландія - 55, Сан-Маріно - 49, Данія - 90, Ізраїль - 35, Фінляндія - 30, Чехія - 36, Ірландія - 21, Португалія - 30 Грузія - 15, Хорватія - 11, Естонія - 10, Азербайджан - 9, Словенія - 23, Румунія - 15, Білорусь - 6, Польща - 16, Росія - 7, Угорщина - 9, Північна Македонія - 4, Словаччина - 5, Болгарія - 4, Мальта - 3, Боснія і Герцеговина - 2 , Латвія - 6, Сербія - 2, Андорра, Вірменія, Литва, Люксембург, Монако, Молдова, Україна по одному випадку) і 529 летальних випадки.

"В Україні зареєстровано один лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Загалом за весь період Центр громадського здоров'я України отримав 40 підозр про захворювання COVID-19. На даний момент 4 зразка ще знаходяться на стадії дослідження", - йдеться в повідомленні відомства.

Також у МОЗ додали, що в зв'язку з поширенням COVID-19 в світі, громадянам України рекомендується тимчасово утриматися від поїздок до країн, найбільш уражених вірусом. Зокрема, не рекомендовані поїздки в Іспанію, північні регіони Італії, Францію, В'єтнам, Республіку Корея, Японію, Іран.

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