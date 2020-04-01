В очах багато болю: медикиня розповіла про муки заражених COVID-19

У Британії медсестра Люсі Хатчингс розповіла про страждання пацієнтів, які надходять до лікарні з діагнозом коронавірус COVID-19.

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19-річна дівчина поділилася, що бачить багато болю в очах хворих і бачить, як вони мучаться, повідомляє Daily Mail.

"До нас надходять люди з термінальною стадією хвороби. Багато пацієнтів потребують апарату штучної вентиляції легенів. Більшості заражених від 60 до 90 років", – повідомила вона.

Епідемія COVID-19

За її словами, в подальшому ситуація з хворобою буде тільки погіршуватися. Але вона зазначила, що пишається, що її робота рятує життя пацієнтів.

Хатчингс додала, що до лікарні вже надійшли заражені від 40 років і старше.

"Багато хто думає: "Ой, я не заражусь, зі мною все буде нормально". Не варто так думати. Цей вірус щодня вбиває сотні людей. Чим швидше люди усвідомлюють це і будуть сидіти вдома, тим швидше все це закінчиться", – попередила медикиня.

Люсі Хатчингс Daily Mail

Вона закликала людей не порушувати карантин і дотримуватися самоізоляції.

"Перебувати дома– це привілей. Я б теж хотіла залишитися вдома, смачно їсти і займатися улюбленими справами, але я не можу. Люди, які порушують карантин, поводяться нерозумно і безвідповідально. Все це не жарт. Потрібно сприймати вказівки влади з усією серйозністю ", – резюмувала медсестра.

Люсі Хатчингс в лікарні Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-інфекціоніст розповіла, що біль в животі, яка з'являється при коронавірус, може збити лікарів з пантелику і привести до пізньої діагностики.

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