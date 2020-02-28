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/ Пульмонологія

В Івано-Франківську у жінки, яка приїхала з Італії, запідозрили коронавірус

1.5т
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В Івано-Франківську 63-річну жінку, яка приїхала з Італії, госпіталізували з підозрою на коронавірус.

Про це повідомив генеральний директор КНП "Івано-Франківська обласна клінічна інфекційна лікарня" Роман Остяк, передає "Укрінформ".

"Так, до нас надійшла жінка з Делятина. Вона була пів року в Італії. Перед від'їздом там захворіли її онуки і дочка. Їх сімейний лікар підтвердив у них грип. Жінка повернулася з Італії додому з високою температурою в понеділок, 24 лютого. Коли вона звернулася до лікаря, він, з огляду на її повернення з Італії, автоматично направив її до нас. У жінки є двостороння пневмонія. Але, згідно з нашим алгоритмом, ми відразу надіслали кур'єром до Києва її аналізи на наявність коранавірусу", – сказав Остяк.

В Івано-Франківську у жінки, яка приїхала з Італії, запідозрили коронавірус

В Івано-Франківську у жінки, яка приїхала з Італії, запідозрили коронавірус

УНН

Він зазначив, що жінка почувається нормально, температура впала, але кашель зберігається. "Зараз вона в ізольованому боксі", – додав Остяк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше МОЗ офіційно підтвердив інформацію про п'ятьох громадян України, хворих на коронавірус. Четверо з них заразилися на лайнері Diamond Princess, ще одна дівчина – в Італії.

28 лютого на пунктах пропуску через державний кордон України під час температурного скринінгу у кількох осіб запідозрили коронавірус.

В Чернівцях у двох громадян України, які тривалий час перебували в Італії, запідозрили коронавірус. Їх госпіталізували, а аналізи відправили до Києва на перевірку. Підозри не підтвердилися.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Івано-Франківськ
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
ну что думают те, кто едет больной домой?Несет же заразу своим родным
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