В Італії знайшли ліки від коронавірусу: результати вразили

В Італії заявили про позитивний результат лікування хворих на коронавірус препаратом проти ревматоїдного артриту "Тоцілізумаб" (Tocilizumab) виробництва фармацевтичної компанії Roche.

Лікарні відправили запити у Італійську медичну агенцію (AIFA) про затвердження такого плану лікування. Про це повідомив Вінченцо Монтесарчіо, фахівець з інфекційних захворювань у лікарні Котуньо в Неаполі, передає La Repubblica.

За його словами, у вихідні, 14-15 березня, четверо пацієнтів, що надійшли в лікарню Котуньо в Неаполі з діагнозом коронавірус, отримували лікування протиартритним препаратом "Тоцілізумаб".

В Італії знайшли ліки від коронавірусу (ілюстрація)

Це стало наслідком наукового експерименту, протокол якого був схвалений на державному рівні. У цілому вже 11 пацієнтів у Неаполі лікували не за призначенням зазначеним препаратом і результати вражають.

"Чотирьом пацієнтам у реанімації краще. Щодо першого пацієнта ми чекаємо оцінки реаніматолога, перш ніж почати його екстубацію. У трьох із чотирьох пацієнтів, які отримували "Тоцілізумаб", починаючи з суботи ми отримали чудову відповідь на препарат. Вони не проходили інтенсивну терапію, але були госпіталізовані в досить важкому стані", – поділився Монтесарчіо.

В інших лікарнях також повідомили про позитивний ефект ліків. У медустановах Прато і Козенце кілька пацієнтів, яких лікували "Тоцілізумабом", пішли на поправку.

Експеримент продовжили і в Апулії. "Деяким пацієнтам, інфікованим коронавірусом, вже почалося введення препарату "Тоцілізумаб", який у Неаполі дозволив трьом пацієнтам, котрі надійшли в реанімацію, одужати", – поділився глава регіональної цільової групи П'єрлуїджі Лопалко.

В інших регіонах також помітили швидке поліпшення стану хворих після прийому "Тоцілізумабу". Компанія Roche видала близько 600 одиниць препарату в різні лікарні країни.

В Італії успішно випробували "Тоцілізумаб" проти коронавірусу (ілюстрація)

"Ідея народилася, тому що ми використовуємо імунотерапію при пухлинах і лікуємо деякі побічні ефекти за допомогою "Тоцілізумабу". Механізм, що лежить в основі розладу Covid-19, дуже схожий на механізм онкологічного лікування. Ми також поговорили з китайськими лікарями, які вже лікували препаратом 21 пацієнта, і у 20 спостерігалося значне поліпшення", – пояснив Паоло Асьерто, президент Фонду меланоми.

"Препарат діє на ускладнення цього вірусу, тобто, на запалення, яке створює Covid-19. Коротше кажучи, воно знижує гіперактивність імунної системи, яка є причиною дихальної недостатності", – додав він.

Відповіді від AIFA, чи можна офіційно використовувати препарат як ліки від коронавірусу, поки не отримано, проте лікарі сподіваються, що вже найближчим часом "Тоцілізумаб" схвалять для масового використання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в китайській провінції Чжецзян запустили у виробництво перші ліки, які можуть бути ефективними в боротьбі з коронавірусом. Йдеться про препарат, раніше відомий як Favipiravir або Avigan.

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