В Італії застряг лайнер через загрозу коронавірусу: на борту 7 тисяч пасажирів

В італійському порту Чівітавеккіа в четвер, 30 січня, через можливе зараження коронавірусом сімейної пари з Китаю, заблокували круїзний лайнер Costa Smeralda з 7000 пасажирів.

Про це пише Daily Mail. Інцидент трапився за 100 км від Риму (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Відзначається, що 54-річна жінка з Макао в середу ввечері зв'язалася з медиками на борту, щоб сказати, що у неї температура і проблеми з диханням. У чоловіка китаянки симптомів виявлено не було, проте подружжя помістили в одиночну каюту для проведення медогляду.

В Італії через загрозу коронавірусу заблокували круїзний лайнер Costa Smeralda

В Італії через загрозу коронавірусу заблокували круїзний лайнер Costa Smeralda

В Італії через загрозу коронавірусу заблокували круїзний лайнер Costa Smeralda

Як стало відомо, чоловік і жінка прибули до аеропорту Мілана 25 січня, після чого вони піднялися на судно кілька днів тому в Савоні.

При цьому, всім іншим пасажирам, серед яких 67 росіян, заборонили залишати судно до оприлюднення результатів обстеження, які пообіцяли до вечора 30 січня. Попередні тести не виявили ніяких слідів вірусу.

Costa Crociere, компанія, якій належить судно, підтвердила, що воно перебуває в закритому стані. На фото видно, що пасажири сидять у масках. Із тих, хто застряг на борту, 751 – китайці. До них направили представника посольства.

В Італії через загрозу коронавірусу заблокували круїзний лайнер Costa Smeralda

В Італії через загрозу коронавірусу заблокували круїзний лайнер Costa Smeralda

В Італії через загрозу коронавірусу заблокували круїзний лайнер Costa Smeralda

В Італії через загрозу коронавірусу заблокували круїзний лайнер Costa Smeralda

Крім того, НП трапилася і в німецькій Баварії. Як пише Bild, через конфлікт з інфікованою китаянкою там помістили в карантин 90 осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я збереться 30 січня, щоб вирішити, чи є його швидке поширення глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я.

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