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/ Пульмонологія

В Італії вже шоста жертва коронавірусу: кількість хворих різко зросла

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В Італії від смертельного коронаірусу померла жінка, яка стала шостою жертвою в країні.

При цьому наголошується, що у жінки було онкологічне захворювання, пише RAI.

"Це шоста жертва в Італії від коронавірусу. Є 224 підтверджених випадки коронавірусу. Зокрема, 172 в Ломбардії, 27 в Венето, 18 в Емілії-Романьї, 4 в П'ємонті і 3 в Лаціо", – йдеться в повідомленні.

Коронавірус в Італії

Коронавірус в Італії

Місцева влада відмітила, що число пацієнтів за минулу добу різко зросла: 67 нових заражених, з них 23 у важкому стані. При цьому 22 людини одужали.

При цьому в Департаменті цивільного захисту Італі запевнили, що ситуація в країні під контролем.

Коронавірус в Італії

Коронавірус в Італії

"Країна безпечна, ви можете благополучно приїхати. В Італії ми намагалися зупинити поширення інфекції за допомогою самих запобіжних заходів. Ми зафіксували два спалахи і втрутилися із застосуванням жорстких заходів, тому ми вважаємо, що в нашій країні безпечно", – повідомив глава відомства Анджело Борреллі .

Коронавірус в Італії

Коронавірус в Італії

Коронавірус в Італії

Коронавірус в Італії

Коронавірус в Італії

Коронавірус в Італії

Коронавірус в Італії

Коронавірус в Італії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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