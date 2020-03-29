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/ Пульмонологія

В Італії першу українку вилікували від коронавірусу унікальним методом

3.5т
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В Італії лікарям вдалося вилікувати українку Павлину Шимбір, якій вже не давали шансів на життя, від коронавірусу за допомогою унікальної методики.

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Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У приймальному відділенні в містечку Медичина були переконані в швидкій смерті жінки, проте один із професорів вирішив застосувати метод, схожий на лікування ревматизму, і це дало результат.

В Італії першу українку вилікували від коронавірусу

В Італії першу українку вилікували від коронавірусу

Скріншот із відео

Через 3 тижні після озвученого діагнозу "коронавірус" тест українки показав негативний результат і її виписали з лікарні.

Жінка розповіла, що італійські медики її просто врятували, адже ускладнював хворобу ще й цукровий діабет. Лікували її експериментальним італійським методом. "Він був придуманий італійським професором на основі лікування ревматоїдного артриту, документи у мене всі є, але інформація в них конфіденційніна, щоб не почали виробляти щось подібне підпільно і не постраждали наші громадяни", – поділилася Павлина.

Жінка додає, що за цим протоколом лікували лише 5 осіб, але у всіх була дуже швидка позитивна динаміка. На 4 добу відзначалося стрімке поліпшення.

"Лікарі говорили, що я – все": в Італії українку вилікували від коронавірусу

Скріншот із відео

Після виписки українка 14 днів повинна залишатися на самоізоляціі. Двічі на тиждень її будуть везти в лікарню і "вчити" правильно дихати, щоб постраждалі легені насичувалися киснем. Жінка розповіла, що їй видали антисептик, яким вона повинна користуватися при кожному торканні до яких поверхонь.

Вона з жахом згадала про своє захворювання: "Я тиждень була вдома з температурою, але на четверту добу я перестала вставати на ноги, били страшні болі, навіть до волосся не могла доторкнутися до вечора я не змогла набрати кисню. Мене швидка відвезли в лікарню, у мене було лише 22% кисню, тому потрібен був апарат ШВЛ, але їх вже там не було, мене перевозили".

Поки відбувалося транспортування, а це лише15 хвилин, стан Павлини ще більше погіршився, в лікарню її доставили вже в критичному стані.

"Перша професорка сказала, що я вже все. Я ще була в свідомості і я чула це й не розуміла, як можу бути "все", якщо я чую це, я знала, що ще не кінець. Далі три дні у мене зникло з пам'яті. 56 годин я була на апараті штучної вентиляції легенів. Зараз у мене просто подряпане горло, мені здається, що там кров є", – додала Павлина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, офіційно підтверджено, що в Україні одужали від коронавірусу 5 осіб.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
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