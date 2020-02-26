В Італії коронавірус спалахнув з новою силою: рахунок на сотні

В Італії різко зросла кількість інфікованих новим коронавірусом COVID-19: за добу захворіли 93 людини, також троє загинули.

Про це свідчить карта поширення коронавируса від Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса. Всього в Італії коронавірусів хворі 322 людини, налічується 10 загиблих. Таким чином країна стала третьою в світі за кількістю інфікованих після Китаю і Південної Кореї.

Ще 25 лютого повідомлялося про те, що в Італії семеро людей померли в результаті зараження COVID-19. Шість жертв – в Ломбардії, а одна – в Венето.

В Італії коронавірус спалахнув з новою силою Фокус

Як повідомляв, в Китаї за добу підтвердили 406 нових випадків зараження коронавірусів COVID-19. При цьому 52 людини померли через викликаний їм захворювання.

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