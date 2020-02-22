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/ Пульмонологія

В Італії кількість заражених коронавірусом різко зросла в 8 разів

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В Італії зафіксовано вже 50 випадків зараження новим коронавірусом Covid-19. Усі вони – на півночі країни.

Як передає ANSA, найбільша кількість хворих наразі в Ломбардії – 39. Крім того, 11 осіб заразилися в регіоні Венето.

Ще одного пацієнта з симптомами респіраторних захворювань у центральній області Умбрія. Відзначається, що цю людину, який могла підхопити вірус у Ломбардії, ізолювали.

В Італії зафіксовано вже 50 випадків зараження коронавірусом

В Італії зафіксовано вже 50 випадків зараження коронавірусом

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Коронавірус спалахнув знову ще в одній країні: моторошні цифри

Напередодні влада Італії повідомляла про 6 випадків зараження. За добу кількість заражених зросла більш ніж у 8 разів.

Найгірший стан зараз у 38-річного пацієнта в містечку Кодоньо у Ломбардії.

Як повідомляв, за добу 21 лютого смертельним китайським коронавірусом COVID-19 заразилися понад дві тисячі осіб

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Автор
Марина Погорілко
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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