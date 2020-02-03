В Італії художник "створив" коронавірус на фермі: вражаюче фото

Італійський фермер і художник Даріо Гамбаріні створив роботу, присвячену спалаху коронавірусу.

Як передають РІА Новини, на полі під Вероною він зобразив китайські ієрогліфи і написав назву вірусу латинськими буквами за допомогою трактора і плуга.

Таким чином Гамбаріні хотів привернути увагу до боротьби зі смертельною хворобою, яка охопила понад 20 країн світу і вбила більше 360 людей станом на 3 лютого.

Італійський художник присвятив роботу коронавірус РІА Новини

Італійський художник присвятив роботу коронавірус РІА Новини

Як писав OBOZREVATEL, недавно в РБНО заявили, що в Україні поки немає сенсу вживати екстрених заходів щодо коронавірусу. При цьому вже приблизно через 10-14 днів буде готова українська тест-система для діагностики хвороби.

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