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/ Пульмонологія

В Італії розгулявся коронавірус: 16 осіб захворіли, ще 40 тисяч – в ізоляції

3.4т
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В Італії підтверджено вже 16 випадків зараження коронавірусом, через що ізольовані 10 населених пунктів.

Позитивні результати аналізів з'явилися в п'ятницю, 21 лютого, повідомляє іспанська газета El Pais.

Відзначається, що зараження 14 чоловік підтверджено в населеному пункті Кодоньо в провінції Ломбардія на півночі країні, ще два випадки зараження зафіксовані в місті Падуя в регіоні Венето.

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В Італії 40 тисяч осіб ізолювали через коронавірус

В Італії 40 тисяч осіб ізолювали через коронавірус

У зв'язку з виявленням випадків зараження режим обов'язкового карантину введений для 250 осіб, які контактували з хворими. Також ізольовані десять населених пунктів, загальне число жителів яких – приблизно 40 тис. осіб. За розпорядженням місцевої влади закриті всі суспільні установи: школи, адміністративні будівлі, бари і ресторани.

"Ми не повинні сіяти паніку, але ми повинні змусити людей зрозуміти, що вжиті заходи необхідні для блага суспільства", – заявив глава Ломбардії Аттіліо Фонтана.

В Італії 40 тисяч осіб ізолювали через коронавірус

Уточнюється, що перший випадок зараження в Італії виявлений у 38-річного жителя Кастільоне д'Адда. Пацієнт був госпіталізований в середу, 19 лютого, але спочатку медики не пов'язували симптоми його хвороби з "уханьським" вірусом. Після погіршення самопочуття чоловіка його дружина розповіла, що недавно хворий спілкувався з другом, який не так давно повернувся з Китаю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в польському Вроцлаві відпустили додому всіх 30 громадян, які перебували на карантині після евакуації з Китаю через спалах коронавірусу. Їх перевіряли 4 рази.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
"Также изолированы десять населенных пунктов, общее число жителей которых – примерно 40 тыс. человек" а в Украине их в санаторий поселили. Украина особенная.
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
На Украине с её проходным двором, случаев конечно же нет.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Горелов Сергей, на росее, подгорело очелло. Да, гомосeксуалист?
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