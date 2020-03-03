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/ Пульмонологія

В Ірані коронавірусом масово заразилися депутати парламенту

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В Ірані смертельним китайським коронавірусом COVID-19 заразилися 23 депутатів парламенту.

Про це повідомив помічник спікера Абдолрез Месрі. Його слова цитує портал YJC.

"На сьогодні тест на вірус дав позитивний результат у 23 депутатів", – сказав член іранського парламенту.

Коронавірус підтвердився у 23 іранських депутатів

Коронавірус підтвердився у 23 іранських депутатів

Мерсі також закликав парламентаріїв обмежити контакти з населенням. Але водночас запевнив, що палата продовжить роботу.

Зазначимо, що зі свого боку верховний лідер Ірану заявив, нібито влада впоралися зі спалахом епідемії в країні за допомогою прозорості.

Хоча за останніми даними МОЗ, кількість заражень коронавірусом в Ірані зросла за добу з 1501 до 2336, число померлих збільшилося на 11, досягнувши 77. Влада ж прогнозує подальше поширення захворювання.

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
Іран
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