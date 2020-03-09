В Ірані через коронавірус випустили 70 тисяч ув'язнених

В Ірані через коронавируса випустили 70 тисяч в'язнів, щоб уникнути поширення коронавіруса в переповнених тюрмах. Загальна ж кількість заражених в цій країні перевищує 7 тисяч осіб.

Агентство Mizan Online, посилаючись на главу судової влади Ірану Ібрахіма Раіса, повідомляє, що на сьогоднішній день тимчасово відпустили 70 тисяч ув'язнених. Більш того, цю процедуру продовжать до тих пір, поки не виникне загроза суспільству.

"Звільнення в'язнів продовжиться до тих пір, поки не виникне загроза безпеці суспільства", – заявив Раісі.

Ібрахім Раісі Reuters

Варто відзначити, що випускають тільки тих в'язнів, у яких коронавірус не виявлений, і тільки в тому випадку, якщо вони внесли за себе заставу. Також не відпускають злочинців, чий термін перевищує п'ять років, або тих, що становлять особливу небезпеку.

Всього в Ірані кількість хворих за добу зросла на 595 осіб і склало 7161. З них 237 – загинули.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте своїм указом закрив на в'їзд і виїзд 15 провінцій через спалах коронавируса в країні.

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