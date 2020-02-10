Повернули до життя: в Індії успішно побороли коронавірус

В Індії в місті Тріссур лікарі заявили про одужання першої з трьох пацієнтів зі смертельним коронавірусом.
П'ять тестів вже показали, що дівчина здорова, повідомляє в понеділок, 10 лютого, видання Hindustan Times.
"Ми повернули її до життя. Можна сказати, що вона повністю одужала. Щоб гарантувати це, ми очікуємо результату ще одного тесту, після якого вона зможе повернутися додому й буде поміщена в карантин ще на два тижні або десь так", – сказав старший лікар медичного коледжу Тріссур.
В Індії успішно побороли коронавірус
livemint.com
За даними джерела в Міністерстві охорони здоров'я, ще два пацієнти з коронавірусом також одужують.
Хворі громадяни Індії – студенти, що навчалися в китайському місті Ухань. Всі вони жителі штату Керала.
Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 10 лютого жертвами коронавірусу 2019-nCoV вже стали 910 осіб. Лише за останню добу кількість загиблих збільшилася на 99.
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