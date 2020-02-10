Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Повернули до життя: в Індії успішно побороли коронавірус

2.7т
Читати матеріал російською

В Індії в місті Тріссур лікарі заявили про одужання першої з трьох пацієнтів зі смертельним коронавірусом.

П'ять тестів вже показали, що дівчина здорова, повідомляє в понеділок, 10 лютого, видання Hindustan Times.

"Ми повернули її до життя. Можна сказати, що вона повністю одужала. Щоб гарантувати це, ми очікуємо результату ще одного тесту, після якого вона зможе повернутися додому й буде поміщена в карантин ще на два тижні або десь так", – сказав старший лікар медичного коледжу Тріссур.

Новини
Ще один українець заразився коронавірусом на Diamond Princess

В Індії успішно побороли коронавірус

В Індії успішно побороли коронавірус

livemint.com

За даними джерела в Міністерстві охорони здоров'я, ще два пацієнти з коронавірусом також одужують.

Хворі громадяни Індії – студенти, що навчалися в китайському місті Ухань. Всі вони жителі штату Керала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 10 лютого жертвами коронавірусу 2019-nCoV вже стали 910 осіб. Лише за останню добу кількість загиблих збільшилася на 99.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Індія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Люсяо Люся
Люсяо Люся
Свежо предание да верится с трудом...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини