Буде готова до осені: у Британії заявили про прорив у створенні вакцини від COVID-19

Карина Бондаренко Пульмонологія 11:30, 11.04.2020 Оновлено: 13:12, 11.04.2020

Вакцина від коронавірусу COVID-19 буде готова до вересня 2020 року.

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У цьому "на 80% впевнена" професорка Оскфордского університету Сара Гілберт, яка очолює розробку вакцини у Британії, пише "Daily Mail".

Вакцина від коронавірусу
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Минулого місяця вона сподівалася, що вакцина може бути розроблена до кінця поточного року, але тепер дала більш оптимістичний прогноз. Випробування вакцини на людях почнуться в найближчі два тижні.

Її команда вже веде переговори з урядом з приводу виробництва, щоб уникнути будь-яких затримок та попередити другий сплеск інфекції восени.

"Ми не хочемо дійти до кінця цього року і виявити, що у нас є високоефективна вакцина, і у нас немає ніякої вакцини для використання", – наголосила професорка.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Ізраїлі заявили, що можливо через 90 днів налагодять випуск повноцінної вакцини від коронавірусу COVID-19.

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