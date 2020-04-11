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/ Пульмонологія

Буде готова до осені: у Британії заявили про прорив у створенні вакцини від COVID-19

5.6т
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Вакцина від коронавірусу COVID-19 буде готова до вересня 2020 року.

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У цьому "на 80% впевнена" професорка Оскфордского університету Сара Гілберт, яка очолює розробку вакцини у Британії, пише "Daily Mail".

Вакцина від коронавірусу

Вакцина від коронавірусу

news.liga.net

Минулого місяця вона сподівалася, що вакцина може бути розроблена до кінця поточного року, але тепер дала більш оптимістичний прогноз. Випробування вакцини на людях почнуться в найближчі два тижні.

Її команда вже веде переговори з урядом з приводу виробництва, щоб уникнути будь-яких затримок та попередити другий сплеск інфекції восени.

"Ми не хочемо дійти до кінця цього року і виявити, що у нас є високоефективна вакцина, і у нас немає ніякої вакцини для використання", – наголосила професорка.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Ізраїлі заявили, що можливо через 90 днів налагодять випуск повноцінної вакцини від коронавірусу COVID-19.

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Автор
Карина Бондаренко
Теми
вакцинація Коронавірус
Місце
Великобританія
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Как? Как британские врачи могут лечить от Новичка за три дня, а от какого то вируса прорыв в создании вакцины будет только более чем через полгода?
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Стёпка Кошкодав
Стёпка Кошкодав
Pavlov Dmitry, так Новичком они сами травили, а короной -пындосы.
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