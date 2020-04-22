Ускладнення при COVID-19: лікарка назвала симптоми атипової пневмонії

Атипова пневмонія, викликана коронавірусом COVID-19 розвивається при невисокій температурі, вражаючи легені хворого.

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Про це "Фактам" розповіла завідувачка пульмонологічного відділення Київського міського пульмонологічного центру кандидат медичних наук Катерина Гончар.

"На тлі симптомів, що нагадують ГРВІ, в легенях утворюються невеликі вогнища. За виглядом вони нагадують матове скло (симптом так і називається). Їх добре видно на комп'ютерному томографі", – зазначила лікарка.

Симптоми атипової пневмонії

Пульмонологиня пояснила, що такі матові осередки в тілі зараженого зливаються разом. В результаті виникає задишка і хворому стає важко дихати. Рівень кисню в крові знижується і пацієнта підключають до апарату штучної вентиляції легенів.

Також Гончар пояснила, чому деяких хворих не відразу підключають до ШВЛ.

"Мабуть, мова йде про застарілі моделі ШВЛ, які різко нагнітають повітря в дихальні шляхи і тим самим можуть пошкодити ніжну легеневу тканину. Сучасні апарати діють більш м'яко: вони забезпечують, підтримують і контролюють концентрацію кисню в організмі", – сказала медикиня.

Крім того, вона повідомила, що пацієнтів спеціально кладуть на живіт, щоб у них активніше працювали нижні відділи легень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, пацієнти, які пережили коронавірус, описали перші симптоми хвороби.