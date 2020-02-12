"Укрпошта" перестала приймати посилки з Китаю через спалах коронавірусу

З 12 лютого "Укрпошта" перестала приймати посилки з Китаю через значне скорочення рейсів більшістю авіакомпаній, викликане спалахом коронавірусу.

На сайті компанії наголосили, що жодних заборон від ВООЗ та Всесвітнього поштового союзу на перевезення пошти з Китаю не існує.

Доказів, що свідчать про ризик поширення коронавірусу через товари, поки не зафіксовано. Тому люди, які отримують посилки з Китаю, не схильні до ризику зараження.

"Укрпошта" перестала приймати посилки з Китаю delo.ua

"Всі відправлення, прийняті до 11 лютого, будуть доставлені, однак загальні терміни доставки поштових відправлень можуть бути змінені", – повідомили в "Укрпошті".

Раніше OBOZREVATEL писав, що "Укрпошта" попередила клієнтів, що посилки, які йдуть в Україну з Китаю, будуть затримуватися.

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