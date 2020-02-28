Головна Новини
МоваЯзык
Кияни Відео
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Пульмонологія

Україну попередили про появу коронавірусу: "Перші ознаки пандемії!"

2.4т
Читати матеріал російською

Темпи поширення коронавірусу COVID-19 вказують на перші ознаки пандемії і Україні навряд чи вдасться уникнути появи нової інфекції.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV президент Українського медичного клубу, заслужений працівник охорони здоров'я Іван Сорока. Він попередив, що зараз Україна не готова до "масованої атаки" коронавірусу з Уханя і допомогу зможуть отримати тільки перші сотні пацієнтів.

Новини
Як не заразитися коронавірусом: РНБО дала українцям 8 порад

"Якщо вірус потрапить до України, то ми зможемо надати допомогу першим десяткам, сотням пацієнтів. Але якщо ми не зможемо стримати інфекцію, то у нас будуть надзвичайно великі проблеми. Тому що немає ефективного технічного забезпечення, непідготовлені кадри, не вистачає необхідних протиепідемічних заходів", – наголосив він.

Зокрема, Сорока звернув увагу на відсутність належної матеріально-технічної бази в районних лікарнях.

"Давайте будемо відвертими: якщо в районній лікарні один апарат вентиляції легенів, і він буде зайнятий пацієнтом на якійсь хірургічній операції чи після операції, то ми не зможемо надати цю допомогу пацієнтові з коронавірусом... А якщо пацієнт з коронавірусом з'являється в районній лікарні, то фактично вся ця лікарня стає на карантин, і вона не зможе надавати іншу медичну допомогу, що також є неприйнятним", – розповів медпрацівник.

Новини
Коронавірус прорвався до Білорусі й наблизився до України
За даними на 28 лютого, коронавірусом заразилися 83 715 осіб, 2859 випадків закінчилися летально

За даними на 28 лютого, коронавірусом заразилися 83 715 осіб, 2859 випадків закінчилися летально

news.cn

На питання, чи існують шанси уникнути появи коронавірусу в Україні, Сорока відповів: "На жаль, це дуже оптимістичний сценарій".

Він пояснив, що заходи, які вживаються на даний момент – безконтактна термометрія і запис адресів пасажирів під час прибуття до країни – не є ефективним методом допуску чи недопуску хвороби на територію України.

Новини
Б'є в серце: кардіохірург розповів, для кого особливо небезпечний коронавірус

На його думку, знизити ризики допоможе тільки максимальне обмеження на в'їзд з "неблагополучних" територій, тобто фактично запровадження карантину з тими країнами, де зафіксовані спалахи хвороби.

"Крім того, потрібен час для підготовки і концентрації ресурсів, підготовки епідеміологів, інфекціоністів, створення матеріально-технічних запасів в установах охорони здоров'я", – зазначив Сорока.

"Розвиток епідеміологічної ситуації в Італії свідчить про те, що пік захворювання ми ще не пройшли. Ми бачимо поширення інфекції і перші ознаки пандемії", – констатував він.

Тим часом в самому Китаї епідемія коронавірусу пішла на спад

Тим часом в самому Китаї епідемія коронавірусу пішла на спад

news.cn

Як писав OBOZREVATEL:

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 21:00 на ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
Коронавірус Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Іван Сорока
Місце
Україна
Теги
вірус Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
5
0
Смішно
2
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини