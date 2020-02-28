Темпи поширення коронавірусу COVID-19 вказують на перші ознаки пандемії і Україні навряд чи вдасться уникнути появи нової інфекції.

Такий прогноз озвучив в ефірі ObozTV президент Українського медичного клубу, заслужений працівник охорони здоров'я Іван Сорока. Він попередив, що зараз Україна не готова до "масованої атаки" коронавірусу з Уханя і допомогу зможуть отримати тільки перші сотні пацієнтів.

"Якщо вірус потрапить до України, то ми зможемо надати допомогу першим десяткам, сотням пацієнтів. Але якщо ми не зможемо стримати інфекцію, то у нас будуть надзвичайно великі проблеми. Тому що немає ефективного технічного забезпечення, непідготовлені кадри, не вистачає необхідних протиепідемічних заходів", – наголосив він.

Зокрема, Сорока звернув увагу на відсутність належної матеріально-технічної бази в районних лікарнях.

"Давайте будемо відвертими: якщо в районній лікарні один апарат вентиляції легенів, і він буде зайнятий пацієнтом на якійсь хірургічній операції чи після операції, то ми не зможемо надати цю допомогу пацієнтові з коронавірусом... А якщо пацієнт з коронавірусом з'являється в районній лікарні, то фактично вся ця лікарня стає на карантин, і вона не зможе надавати іншу медичну допомогу, що також є неприйнятним", – розповів медпрацівник.

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На питання, чи існують шанси уникнути появи коронавірусу в Україні, Сорока відповів: "На жаль, це дуже оптимістичний сценарій".

Він пояснив, що заходи, які вживаються на даний момент – безконтактна термометрія і запис адресів пасажирів під час прибуття до країни – не є ефективним методом допуску чи недопуску хвороби на територію України.

На його думку, знизити ризики допоможе тільки максимальне обмеження на в'їзд з "неблагополучних" територій, тобто фактично запровадження карантину з тими країнами, де зафіксовані спалахи хвороби.

"Крім того, потрібен час для підготовки і концентрації ресурсів, підготовки епідеміологів, інфекціоністів, створення матеріально-технічних запасів в установах охорони здоров'я", – зазначив Сорока.

"Розвиток епідеміологічної ситуації в Італії свідчить про те, що пік захворювання ми ще не пройшли. Ми бачимо поширення інфекції і перші ознаки пандемії", – констатував він.

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