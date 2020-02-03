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/ Пульмонологія

Українців попередили про небезпеку "ефективних" препаратів проти коронавируса

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Паніка навколо спалаху китайського коронавіруса 2019-nCoV, набирає обертів. І поки в світі вивчають джерело нової інфекції і намагаються знайти оптимальні варіанти її лікування - на пострадянському просторі епідемічний "хайп" використовується досить цинічно.

Так, російські ЗМІ повідомляють, що компанія "Отісіфарм", яка виробляє "Арбідол", запустила рекламу, яка стверджує, що цей засіб "активний навіть проти коронавіруса", і що подібну кампанію почав і виробник препарату "Інгавірін".

Медики ж заявляють, що "Арбідол" як лікувальний препарат практично не застосовується, він вважається профілактичним. І відомостей, що він ефективний проти коронавіруса, тим більше немає, передає грип.ua.

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Як відомо, "Інгавірін" вільно продається на території України, де, до речі, спритники вирішили заробити на паніці. Зокрема, в деяких ЗМІ з'явилися матеріали про нібито ефективність деяких препаратів проти коронавіруса, серед яких є поради на кшталт "варто використовувати "Амізон".

Не дивно, що подібні тексти в основному підписуються не лікарями. Наприклад, цей препарат нав'язливо радить політичний оглядач Кирило Сазонов.

Український Союз споживачів медичних послуг, лікарських препаратів і виробів медичного призначення стурбований спробами прямого або непрямого рекламування ліків в якості засобу проти коронавіруса 2019-nCoV. За словами голови організації Владислава Онищенка, до таких маніпулятивних публікацій потрібно ставитися з обережністю, адже говорити навіть про теоретичну ефективність препаратів "Арбідол", "Амізон" і "Інгавірін" – безвідповідально, тому що мова йде про абсолютно невивчений вид коронавіруса.

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"Союз споживачів медичних послуг, лікарських препаратів і виробів медичного призначення звертається до виробників фармпрепаратів, а також до ЗМІ - не поширювати недостовірну інформацію. Вона небезпечна для людей. Ті, хто відреагує на рекламу, почнуть вживати медикаменти, які з великою часткою ймовірності виявляться неефективними , тим самим втратять час і захворювання посилиться. Небезпека і в тому, що основний механізм дії більшості активно рекламованих засобів базується на потужному продукуванні внутрішнього інтерферону, тобто "роботі" з імунітетом. Ми неодноразово піднімали це питання – імунологи і інфекціоністи однозначно стверджують, що втручатися в роботу імунітету людей, тим більше, коли мова йде про дітей – неприпустимо! Тому Антимонопольному комітету України слід реагувати на випадки появи таких рекламних матеріалів. А пацієнтам в епідемічний сезон – грипу або коронавірусу – рекомендуємо не займатися самолікуванням, а прислухатися до рекомендацій лікаря в кожному конкретному випадку ", – наполягає Владислав Онищенко.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Україні в зв'язку з панікою навколо коронавіруса активізувалися шахраї.

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Коронавірус
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