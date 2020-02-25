Українці заразилися коронавірусом у Японії: стало відомо про їхній стан

Двоє українців, які заразилися новим типом коронавірусу COVID-19 на круїзному лайнері Diamond Princess, все ще перебувають у японських лікарнях.

Водночас почуваються вони вже значно краще. Про це повідомляє hromadske з посиланням на Посольство України в Японії.

Зазначається, що поки невідомо, коли громадян України, які були членами екіпажу корабля, зможуть виписати з медустанов.

Українці, які заразилися коронавірусом на Diamond Princess, досі перебувають у лікарнях Японії

У відомстві також спростували нещодавню заяву депутата Михайла Радуцького про те, що українці вже повністю вилікувалися.

Як пояснили в посольстві, їхня виписка стане можливою тільки після отримання негативних результатів повторних аналізів на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Японії затримали круїзний лайнер, на борту якого перебувало 3500 осіб через підозру на наявність смертельного коронавірусу.

Українець, який опинився на борту, розповів про те, що відбувається.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Михайло Радуцький заявив, що двоє українців, які заразилися коронавірусом на лайнері Diamond Princess в Японії, одужали.

У Японії від коронавірусу помер ще один пасажир круїзного лайнера Diamond Princess, який стоїть на карантині в порту Йокогама.

Українці-члени екіпажу судна Diamond Princess, де трапився спалах коронавірусу, відмовилися від евакуації на батьківщину.

У Міністерстві закордонних справ України зауважили, що двох українців, які заразилися коронавірусом на Diamond Princess у Японії, скоро випишуть.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!