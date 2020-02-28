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/ Пульмонологія

Українці захворіють на коронавірус: в РНБО злякали прогнозом

4.3т
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Україну коронавірус COVID-19 не омине, але випадки захворювання будуть одиничними.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1". Він зазначив, що панікувати не потрібно (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я думаю, що Україну поодинокі випадки захворювання не оминуть. Це буде майже у кожній країні. Але я можу сказати, що ми підготовлені, і підготовлені дуже та дуже потужно", – наголосив Данілов.

Він запевнив, що медичні маски в Україні є у достатній кількості. Також, за його словами, підготовлено величезну кількість лікарняних місць для ймовірних заражених.

Данілов заявив, що українці захворіють на коронавірус. Ілюстрація

Данілов заявив, що українці захворіють на коронавірус. Ілюстрація

"Можу заспокоїти: у нас є в достатній кількості ці маски. Не треба їх зараз по 100-200 штук збирати, складати. У разі необхідності всі отримають необхідну допомогу від держави", – зазначив секретар РНБО.

Він додав, що в Україні ситуація під контролем, а у разі необхідності буде відповідне реагування.

"Коронавірусу в країні немає. Якщо буде хоч один випадок, ми обов'язково повідомимо, скажемо, де його виявили. І ще раз наголошую, що 12,5 тисяч лікарняних місць готові прийняти людей, які матимуть захворювання", – підсумував Данілов.

Довідка. Коронавірус COVID-19 – новий штам вірусу пневмонії, вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж на порядок збільшило його небезпечність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всього у світі, згідно зі статистикою на ранок 28 лютого, заражені 83 342 особи. Одужали вже 36 498. Загальна кількість загиблих – 2 858.

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Автор
Вероніка Ковбасюк
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Скорее всего они уже заболели, а рагулям вешают лапшу про свиной грипп.
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