Українці захворіють на коронавірус: в РНБО злякали прогнозом

Україну коронавірус COVID-19 не омине, але випадки захворювання будуть одиничними.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов у ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1". Він зазначив, що панікувати не потрібно (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я думаю, що Україну поодинокі випадки захворювання не оминуть. Це буде майже у кожній країні. Але я можу сказати, що ми підготовлені, і підготовлені дуже та дуже потужно", – наголосив Данілов.

Він запевнив, що медичні маски в Україні є у достатній кількості. Також, за його словами, підготовлено величезну кількість лікарняних місць для ймовірних заражених.

Данілов заявив, що українці захворіють на коронавірус. Ілюстрація

"Можу заспокоїти: у нас є в достатній кількості ці маски. Не треба їх зараз по 100-200 штук збирати, складати. У разі необхідності всі отримають необхідну допомогу від держави", – зазначив секретар РНБО.

Він додав, що в Україні ситуація під контролем, а у разі необхідності буде відповідне реагування.

"Коронавірусу в країні немає. Якщо буде хоч один випадок, ми обов'язково повідомимо, скажемо, де його виявили. І ще раз наголошую, що 12,5 тисяч лікарняних місць готові прийняти людей, які матимуть захворювання", – підсумував Данілов.

Довідка. Коронавірус COVID-19 – новий штам вірусу пневмонії, вперше виявлений у Китаї. На початку 2020 року було підтверджено факт передачі цього вірусу від людини до людини, що відразу ж на порядок збільшило його небезпечність.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всього у світі, згідно зі статистикою на ранок 28 лютого, заражені 83 342 особи. Одужали вже 36 498. Загальна кількість загиблих – 2 858.

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