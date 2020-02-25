Українці відмовилися від евакуації через коронавірус на лайнері Diamond Princess

Українці-члени екіпажу судна Diamond Princess, де стався спалах коронавірусу, відмовилися від евакуації в Україну.
Про це повідомили в департаменті консульської служби МЗС, передає "Громадське радіо". Там запевнили, що посольство, МЗС і МОЗ готові до того, що думка екіпажу лайнера може змінитися.
Так, відомо, що 24 громадянина України, з яких двоє перебувають у лікарні, не мають наміру повертатися в Україну. Ще з одним українські дипломати намагаються встановити контакт.
Українці відмовилися від евакуації з лайнера Diamond Princess
"Ліга"
При цьому в департаменті пояснили, що питання повернення в Україну буде вирішуватися безпосередньо громадянами та власником судна.
Відзначимо, що 24 лютого помер уже четвертий пасажир цього лайнера. Національність і стать померлого не уточнюється. Йому було більше 80 років.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 24 лютого, в Китаї через коронавірус нового типу 2019 nCoV загинула 71 людина.
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