Українці відмовилися від евакуації через коронавірус на лайнері Diamond Princess

Українці-члени екіпажу судна Diamond Princess, де стався спалах коронавірусу, відмовилися від евакуації в Україну.

Про це повідомили в департаменті консульської служби МЗС, передає "Громадське радіо". Там запевнили, що посольство, МЗС і МОЗ готові до того, що думка екіпажу лайнера може змінитися.

Так, відомо, що 24 громадянина України, з яких двоє перебувають у лікарні, не мають наміру повертатися в Україну. Ще з одним українські дипломати намагаються встановити контакт.

Українці відмовилися від евакуації з лайнера Diamond Princess "Ліга"

При цьому в департаменті пояснили, що питання повернення в Україну буде вирішуватися безпосередньо громадянами та власником судна.

Відзначимо, що 24 лютого помер уже четвертий пасажир цього лайнера. Національність і стать померлого не уточнюється. Йому було більше 80 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 24 лютого, в Китаї через коронавірус нового типу 2019 nCoV загинула 71 людина.

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