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/ Пульмонологія

Українці відмовилися від евакуації через коронавірус на лайнері Diamond Princess

3.3т
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Українці-члени екіпажу судна Diamond Princess, де стався спалах коронавірусу, відмовилися від евакуації в Україну.

Про це повідомили в департаменті консульської служби МЗС, передає "Громадське радіо". Там запевнили, що посольство, МЗС і МОЗ готові до того, що думка екіпажу лайнера може змінитися.

Так, відомо, що 24 громадянина України, з яких двоє перебувають у лікарні, не мають наміру повертатися в Україну. Ще з одним українські дипломати намагаються встановити контакт.

Українці відмовилися від евакуації з лайнера Diamond Princess

Українці відмовилися від евакуації з лайнера Diamond Princess

"Ліга"

При цьому в департаменті пояснили, що питання повернення в Україну буде вирішуватися безпосередньо громадянами та власником судна.

Відзначимо, що 24 лютого помер уже четвертий пасажир цього лайнера. Національність і стать померлого не уточнюється. Йому було більше 80 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 24 лютого, в Китаї через коронавірус нового типу 2019 nCoV загинула 71 людина.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Крым Андрей
Крым Андрей
Да ещё бы! Это с полностью отбитым мозгом надо быть, чтобы в эту помойку украинскую, где тебя в лучшем случае, камнями, местная свора дикарей, встретит. Та девка с собакой, которую в КНР бросили, наверно устала благодарно крестится. Хоть немного почувствовали люди, что чувствовали мы, крымчане, когда из этой клоаки спаслись.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Отказались? Я бы тоже отказался, увидев Новые Санжары. Увидев такой "радушный прием", на хрен бы такая "родина". Когда тебя сжечь грозят, причем угрозы вполне могут быть реализованы (вспомним Одессу), и никто не будет наказан.... Это же Эвропа. Средневековая, как пианинный х...р зелёнкин сказал. В этом он прав.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Так они на работе плюс им платят приличную надбавку
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