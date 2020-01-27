Українці в небезпеці: коронавірус дістався до популярного курорту

На популярному китайському курорті Хайнань, який набирає популярність серед українських туристів, зафіксували першу смерть від нового коронавіруса 2019 nCoV.
Про це повідомили в комітеті з охорони здоров'я провінції Хайнань. Тут померла 80-річна жінка, яка приїхала на курорт з Уханя.
Як стало відомо, станом на 7:00 27 січня, на острові Хайнань підтверджений 31 випадок інфікування. Чотири людини при цьому перебувають у важкому стані. Лідирує за кількістю заражень туристичне місто Санья. Тут підтверджено 10 випадків, шестеро інфікованих знаходяться в Хайкоу, в місті Ваньнін семеро.
Нагадаємо, від коронавіруса в Китаї вже померли 80 осіб, кількість заражених досягла 2744.
Коронавірус дістався до Хайнань
РІА Новини
Як повідомляв OBOZREVATEL, в українському аеропорту "Бориспіль" почали перевіряти пасажирів через коронавируса. Очевидці опублікували відео з літака.
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