"Українці не можуть виїхати": в РБНО розповіли про загрозу коронавирусу

В Україні поки немає сенсу вживати екстрених заходів щодо коронавирусу, а підозр на хворобу в країні поки немає. При цьому, 51 українець зараз знаходитися в Ухані, звідки виїхати просто неможливо.

Про це в ефірі "Свободи слова" з Савіком Шустером заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

За його словами, зараз на контролі РНБО всі українці, які перебувають в Китаї. До слова, в одному тільки місті Ухань - осередку зараження - наших співгромадян 51 осіб. Виїхати вони звідти не можуть, так як місто заблокований військовослужбовцями.

"Коли людина приземляється, він першим ділом отримує повідомлення, куди йому потрібно звертатися. Це практика практично всіх операторів. Ситуація знаходиться під контролем - починаючи з 20 січня при раді безпеки працює цілодобова моніторингова група. Ми розуміємо яка ситуація з коронавірусом в усьому світі", - запевнив Данилов.

Олексій Данилов

За його словами, зараз в Україні розробляють власну тест-систему, яка допоможе визначати коронавірус. Вона буде представлена вже до середи.

Також Данилов розповів про літак з Китаю, який прилетів в Україну сьогодні. На ньому було 257 чоловік, кожному з яких виміряли температуру і поставили на облік. Тепер, якщо хтось із пасажирів звернеться до лікарні, про це відразу ж дізнаються в РНБО.

"Двоє вже зверталися в лікарні. Один чоловік був звичайний грип і ще одна людина у Львові, теж знаходиться під контролем. Лікарі теж кажуть, що це звичайний грип", - розповів Данілов.

Також в зоні ризику знаходяться прикордонники, які зустрічають літаки з Китаю. Їм фармацевти пообіцяли надати препарати, які зміцнюють імунітет.

Зараз, за словами секретаря РНБО, в Україні немає сенсу приймати такі екстрені заходи, як в Китаї - блокувати міста і так далі. Однак, як тільки з'явиться "хоч натяк" на коронавірус, то реакція буде миттєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

За добу 30 січня в Китаї різко зросла кількість загиблих через коронавируса 2019 nCoV.

Число жертв рекордно збільшилася на 43 людини, всього загиблих станом на ранок 31 січня – 213 осіб.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!