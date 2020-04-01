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/ Пульмонологія

Український вчений розповів, як передається коронавірус

4.4т
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Коронавірус COVID-19 не передається по повітрю, а знаходиться на поверхні навколишніх предметів.

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Про це в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL розповів відомий український вчений-біохімік, академік, директор Інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко.

"Що важливо – вірус просто так не плаває в повітрі. Він може знаходитись в (або на) частинках вологи і пилу, на поверхні навколишніх предметів досить довго (до декількох діб)", – пояснив він.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Вчений рекомендував частіше провітрювати приміщення, проводити вологе прибирання з застосуванням миючих і дезінфікуючих засобів. Також необхідно проводити термічну обробку (наскільки це можливо) продуктів харчування і напоїв.

Нагадаємо, що в Запоріжжі директор обласного лабораторного центру МОЗ порекомендував займатися сексом в якості профілактики захворювання коронавірусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на середу, 1 квітня, кількість підтверджених випадків коронавируса в Україні становить 669.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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