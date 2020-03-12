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/ Пульмонологія

Український препарат показав здатність уповільнювати розвиток коронавірусу

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Моделювання показало, що діюча речовина Протефлазід може блокувати механізми розмноження коронавіруса.

Доктор медичних наук, екс-керівник Центру грипу Олександр Гриневич розповів подробиці тестування вітчизняного препарату з діючою речовиною Протефлазід.

Тестування проводилося методом (комп'ютерного моделювання впливу медикаментів) і лабораторним шляхом з живими культурами аналогічних коронавірусів.

За словами д.м.н. Олександра Гриневича в інтерв'ю Медобозу, зараз всі дослідження лікарських препаратів починаються з комп'ютерного моделювання. Таке моделювання дає теоретичні основи розуміння того, що певне лікарська речовина може мати ту чи іншу дію.

Комп'ютерна модель коронавіруса COVID-19 була розроблена на початку цього року китайськими фахівцями – з цією моделлю і проведені комп'ютерні дослідження діючої речовини Протефлазід.

Моделювання показало, що діюча речовина препарату може блокувати механізми розмноження вірусу.

Проведені і лабораторні дослідження і на двох культурах РНК-містять коронавірус з Банку штамів вірусів, які є в наявності в Україні – і які подібні до Коронавірусу СOVID-2019.

В обох випадках отримано аналогічний з комп'ютерним моделюванням результат: згадане діюча речовина блокує розвиток коронавірусів, – стверджує пан Гриневич.

Довідка: Препарати з діючою речовиною Протефлазід зареєстровані як противірусні засоби прямої дії (АТС J05A), засоби етіотропної дії (впливають на збудник захворювання, не тільки на симптоми) .Названное діюча речовина діє на РНК і ДНК-віруса – блокує їх певні ферменти.

На сьогоднішній день практику застосування препаратів з діючою речовиною Протефлазід в амбулаторних і клінічних умовах присвячено понад 200 наукових публікацій, на цю тему захищено майже сорок кандидатських і десять докторських дисертацій.

Серед публікацій у визнаних західних джерелах – аналіз клінічних результатів препарату.

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