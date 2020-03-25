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/ Пульмонологія

Українські вчені розробили тест-системи для діагностики коронавірусу

8.2т
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В українському Інституті молекулярної біології і генетики НАН розробили і підготували до використання тест-системи для діагностики коронавірусу.

Про це повідомив в середу, 25 березня, перший заступник міністра освіти і науки Юрій Полюхович в Facebook.

За його словами, тест-система виготовлена на основі кількісної полімерної реакції (ПЛР). "Система пройшла реєстрацію, підтверджена її точність і специфічність на рівні 99,9%" – підкреслив він.

Собівартість однієї реакції на цьому тесті становить 250 грн, тоді як зарубіжні аналоги коштують 370-450 грн, зазначив Полюхович.

Українські вчені розробили тест-системи для діагностики коронавірусу

Українські вчені розробили тест-системи для діагностики коронавірусу

"Інститут отримав від держави 350 тисяч гривень і виготовив перші партії тестів на 600 аналізів, які передані до Житомирського обласного лабораторного центру МОЗ та Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я", – розповів він.

Полюхович додав, що Інститут може виробляти набагато більше тестів, які зараз дуже потрібні Україні. "Менш ніж за тиждень вчені можуть зробити набори на 10 тисяч вимірювань, а за 10-12 днів – на 50 тисяч. Головне, що для цього потрібно – кошти", – підкреслив він.

Тест-системи готові! Стало відомо про потужний прорив науковців України

facebook.com/yuriy.polyukhovych

Як писав OBOZREVATEL, Україна доставить з Китаю 250 тисяч високоякісних лабораторних тестів. В Офісі президента запевнили, що разом з внутрішнім виробництвом "ми отримаємо близько мільйона тестів для полімеразної ланцюгової реакції".

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Браво, украинцы! Тесты нам крайне необходимы!
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Появилось на сайте несколько росейских выpoдков. Создали фейковые аккаунты, очень пoхожие на мой. Это делается очень просто. В нике меняется одна-две буквы на латиницу. Например, буква "А". И пишут вроде как от моего имени! Что это значит? Да просто боится моих комментариев этот паРРашный сброд! Росейское дерьмо - само по себе не способно ни на что! Только грабить, воровать, мародерствовать! Это - суть росейского норота! Это - его главная скрепа! Что еще? Фантазии у рюзге скота не хватает. И вот уже целые абзацы переписываются из моих прошлых комментариев!))) Только меняются ключевые слова - Росея на Украина, рюзге - на украинцев. И вот целое стадо свиней из-за пАребрика верещит уже веселей! Не так тyпо и бездарно, как это принято у этого одичалого скота.
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Мир Миру
Мир Миру
Дуже потрібна оптимістична новина
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Здоров'я Пульмонологія

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