В українському Інституті молекулярної біології і генетики НАН розробили і підготували до використання тест-системи для діагностики коронавірусу.

Про це повідомив в середу, 25 березня, перший заступник міністра освіти і науки Юрій Полюхович в Facebook.

За його словами, тест-система виготовлена на основі кількісної полімерної реакції (ПЛР). "Система пройшла реєстрацію, підтверджена її точність і специфічність на рівні 99,9%" – підкреслив він.

Собівартість однієї реакції на цьому тесті становить 250 грн, тоді як зарубіжні аналоги коштують 370-450 грн, зазначив Полюхович.

Українські вчені розробили тест-системи для діагностики коронавірусу

"Інститут отримав від держави 350 тисяч гривень і виготовив перші партії тестів на 600 аналізів, які передані до Житомирського обласного лабораторного центру МОЗ та Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я", – розповів він.

Полюхович додав, що Інститут може виробляти набагато більше тестів, які зараз дуже потрібні Україні. "Менш ніж за тиждень вчені можуть зробити набори на 10 тисяч вимірювань, а за 10-12 днів – на 50 тисяч. Головне, що для цього потрібно – кошти", – підкреслив він.

facebook.com/yuriy.polyukhovych

Як писав OBOZREVATEL, Україна доставить з Китаю 250 тисяч високоякісних лабораторних тестів. В Офісі президента запевнили, що разом з внутрішнім виробництвом "ми отримаємо близько мільйона тестів для полімеразної ланцюгової реакції".

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