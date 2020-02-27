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/ Пульмонологія

Українка заразилася коронавірусом в Італії: стало відомо про її стан

2.1т
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У Міністерстві закордонних справ України підтвердили наявність коронавірусу COVID-19 у 26-річної українки, яка працює в Італії.

Подробиці повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев. За його словами, стан дівчини некритичний, передає Укрінформ.

"У Неаполі підтверджено два випадки зараження коронавірусом, один із них – у 26-річної громадянки України, яка працює на півночі в Кремоні та їздила на південь провідати батьків у Чіленто (Салерно)", – сказав він.

Українка заразилася коронавірусом в Італії

Українка заразилася коронавірусом в Італії

Водночас директор департаменту зауважив, що позитивний результат на коронавірус у дівчини має ще остаточно підтвердити клініка "Спаланцані" в Римі.

Він також підкреслив, що хвора українка нині перебуває в інфекційному відділені лікарні "Котуньо", що в Неаполі, її стан некритичний. А родичів, у яких вона гостювала, помістили на карантин.

Погорельцев додав, що Генконсульство України в Неаполі підтримує контакт із місцевим штабом щодо всіх подробиць про стан здоров’я, а також лікування українки в Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії 26-річна громадянка України заразилася коронавірусом COVID-19. Дівчина відчула себе недобре після декількох днів відпочинку в Монтано-Антилії, що в невеликому містечку на узбережжі Чіленто, глибокої провінції Салерно.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Теги
Міністерство закордонних справ України вірус
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