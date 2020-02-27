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/ Пульмонологія

Українка в Італії заразилася коронавірусом

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В Італії 25-річна громадянка України заразилася коронавірусом Covid-19.

Про перший такий випадку розповів мер регіону Монтано-Антілія Лучано Трівеллі, передає місцевий портал Cremonaoggi. За його словами, перед цим дівчина прибула в село Абатемарко.

Протягом декількох днів вона відчувала слабкість, після чого в супроводі своїх батьків відправилася до лікарні.

Українка в Італії заразилася коронавірусом

Українка в Італії заразилася коронавірусом

Ілюстрація

Зараз вона знаходиться в ізольованій палаті під наглядом лікарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Чернівцях госпіталізували жінку, яка нещодавно повернулася з Італії. Її перевіряють на наявність коронавірусу COVID-2019.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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Юг Руси
Юг Руси
Правильно не "гражданка", а - гражданинка! Пример: волонтёр - волонтёрка, депутат - депутатка! ))))))
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