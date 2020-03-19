Україні не вистачає апаратів ШВЛ для боротьби з коронавірусом: Луценко назвав головну проблему

Колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що в Україні є гостра необхідність в апаратах штучної вентиляції легенів на тлі поширення коронавірусу в країні.

Про це він розповів у інтерв'ю "Фактам". За його підрахунками їх зараз від 500 до 600 на всю країну різної якості. Разом з тим, закупити апарати вже неможливо, оскільки до всіх світових виробників вишикувалася черга з країн, які стрепенулися раніше.

"Тому, якщо у нас настільки погана справа з медикаментами, захисними матеріалами та іншим, треба вводити максимально жорстку заборону на пересування по країні. Краще обмежити себе на місяць-два-три, ніж втрачати тисячі людей щотижня", – зазначив він.

Юрій Луценко

Крім того, Луценко пояснив, що щодня читає закордонну пресу і прийшов до висновку, що ключовою є проблема з легенями у людей старшого покоління. Симптоми з'являються у значної частини хворих, коли легкі вже вражені.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 18 березня в Україні зафіксували вже 16 випадків захворювання COVID-19, два з яких – летальні. Всього залишається 205 осіб з підозрою на коронавірус.

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