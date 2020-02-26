Українець Святослав Гарасюк, якого не евакуювали з китайського Уханя через підвищену температуру, звернувся до президента України Володимира Зеленського та міністра закордонних справ Вадима Пристайко.

Чоловік попросив, щоб його евакуювали на батьківщину з епіцентру поширення коронавіруса. Відеозвернення Гарасюка опублікувало видання hromadske (щоб подивитися – доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, на момент евакуації 20 лютого в нього була підвищена температура тіла і його не допустили на борт літака. Однак після трьох аналізів у нього не виявили коронавіруса і він почувається добре.

Святослав Гарасюк Скріншот з відео

"Я постійно на зв'язку з посольством України, але якоїсь конкретної інформації щодо нашої евакуації вони надати не можуть. Єдине, що мені надали це те, що я не зможу покинути територію Китаю самостійно, тільки за допомогою посольства України", – сказав українець .

"Кроме дівчини з собачкою, в Ухані є ще Троє українців, якіх НЕ евакуювалі до України": Слава - один Із них. Через підвіщену температуру 20 лютого ВІН мусів Залишити в Китаї. Три аналізи показали, что в него немає коронавірусу. Хлопець просити евакуюваті его на Батьківщину pic.twitter.com/GufMM3NJsq - hromadske (@HromadskeUA) February 26, 2020

Гарасюк зазначив, що вже тиждень він знаходиться на карантині в готельному номері, звідки його не випускають "навіть на ковток свіжого повітря". Про це повідомляє Telegram-канал Pavlovsky News, який поспілкувався з українцем.

Як писав OBOZREVATEL раніше, українку Анастасію Зінченко разом з її собакою не змогли евакуювати з Китаю, оскільки уповноважені органи КНР не схвалили документи тварини для перетину кордону.

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