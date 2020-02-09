Українець заразився китайським коронавірусом: розкрито деталі

Українець із гострою респіраторною хворобою, викликаною китайським коронавірусом на борту круїзного лайнера Diamond Princess, перебуватиме в ізоляції щонаймене 14 днів.

Нові деталі поширив голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький на своїй сторінці в Facebook, отримавши інформацію від національного координатора Міжнародних медико-санітарний правил.

Diamond Princess на карантині

"Наразі українця знято з лайнеру та перевезено до японської лікарні столичного регіону. Там він перебуватиме в ізоляції під відповідним медичним спостереженням щонайменше 14 днів. Міністерство охорони здоров’я України буде щоденно поінформоване про стан його здоров’я", – уточнив Радуцький.

За його словами, держприкордонслужба отримала перелік всіх українців на лайнері. Медики встановлять за ними медико-санітарне спостереження після їхнього повернення на батьківщину. Проте дату поки не визначено.

Diamond Princess на карантині

Більш того, 9 лютого в Японії підтвердили шість додаткових випадків гострої респіраторної хвороби, викликаної коронавирусом 2019 nCoV: у п'ятьох членів екіпажу і в одного з пасажирів. Загалом тестування пройшли 336 пасажирів і членів екіпажу, в 70 випадках – було отримано позитивний результат.

"Серед підтверджених випадків, станом на 9 лютого, громадяни наступних країн: Японії – 28 осіб, США – 14, Австралії – 7, Канади – 7, Гонконг – 3, Китаю – 2, Нової Зеландії – 1, Філіппін – 5, Аргентини – 1, Великобританії – 1 та України – 1", – підсумував Радуцький.

Diamond Princess на карантині

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Японії затримали круїзний лайнер, на борту якого перебувало 3500 осіб через підозру на наявність смертельного коронавирусу.

За даними Міністерства закордонних справ України, щонайменше 25 українських громадян перебувають на борту заблокованого біля берегів Японії круїзного лайнера Diamond Princess.

Українець, який опинився на борту, розповів про те, що відбувається.

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