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/ Блоги - Пульмонологія

Антон Геращенко
Антон Геращенко
Заступник міністра внутрішніх справ України Всі статті автора

Украине стоит использовать опыт Польши в защите нации от COVID-2019

2.6т
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Сегодня закончился 14 дневный карантин в Новых Санжарах.

Никто их эвакуированных из КНР граждан Украины и иностранцев не был заражен коронавирусом. И это хорошо.

Однако это не должно подталкивать нас к ложным ожиданиям, что это опасное инфекционное заболевание минует Украину.

Не стоит ожидать, что коронавирус минует Украину

Не стоит ожидать, что коронавирус минует Украину

РБК

По данным Всемирной организации здравоохранения смертность от вируса "COVID-19" составляет 3,4%. Это означает, что в случае заболевания 1 миллиона человек, может погибнуть 34 тысячи.

А с учётом дезорганизации украинской системы здравоохранения процент смертности может быть и больше.

Так в Италии, которая стала главным очагом эпидемии в ЕС вчера было принято решение закрыть школы и университета во избежание дальнейшего распространения вируса.

А Польше на прошлой неделе был принят специальный Закон определяющий полномочия органов власти, обязанности граждан и юридических лиц по содействию в борьбе с эпидемией и ответственность за его не выполнение.

Закон носит название : "О конкретных мерах, связанных с профилактикой и ликвидацией COVID-19, других инфекционных заболеваний и вызванных ими кризисных ситуаций"

В то же время, Украина после 28 лет реформ в сфере санитарно-эпидимиологического благополучия подошла не подготовленной к угрозе эпидемии “Covid-19”.

Так, система обязательного санитарно-эпидемического контроля была почти полностью демонтирована.

Профессия эпидемиолога или санитарного врача стала не востребованной.

Государство десятилетиями не выделяло целевое финансирование на мероприятия по подготовке к возможным эпидемиям

Скажу несколько слов о подходах к борьбе с опасным заболеванием у наших польских соседей.

По моему поручению, ввиду срочности, этот Закон был переведён методами машинного перевода и размещён в открытом доступе по ссылке: https://drive.google.com/…/1D2IaWz3CliQJ_hs-VnGnyCMhPV0Ur8C…

Здесь я привожу 10 наиболее важных на мой взгляд тезисов из этого Закона, так как не исключено что и Украина должна быть готова к чрезвычайным мерам по борьбе с Короновирумом.

1. Предусмотрена принудительная доставка и госпитализация лиц больных или которые потенциально могут быть больными.

2. Санэпидемслужба имеет право:

- получения доступа в любые здания, сооружения и помещения для выполнения своих функций

- ограничения функционирования или закрытия деятельности любых учреждений на период эпидемии.

3. Для фармацевтических компаний может быть введен запрет на реализацию лекарств за пределы государства, а также необоснованного повышения цен в свяжи с ажиотажем.

4. В целях противодействия COVID-19 Совет министров может путем регулирования перераспределять запланированные бюджетные расходы между частями и отделами государственного бюджета.

5. Премьер-министр может наложить на орган местного самоуправления обязанность выполнить конкретную задачу в связи с противодействием COVID-19.

6. Воевода может издавать приказы, применимые ко всем органам государственного управления, …. всем субьектам хозяйствования, юр. лицам …. в связи с противодействием COVID19. Команды подлежат немедленному исполнению.

7. Государственное казначейство, органы местного самоуправления и государственные организационные единицы не несут ответственности за ущерб, причиненный в связи с обоснованными действиями, направленными на противодействие COVID-19

8. Военнослужащий, находящийся на действительной военной службе, может быть направлен командиром воинской части для выполнения задач, не связанных с его военной специальностью и военной подготовкой, при условии, что он обладает квалификацией и полномочиями для выполнения этих задач ".

9. Для противодействия COVID-19 работодатель может дать указание работнику выполнять в течение определенного периода времени работу, указанную в трудовом договоре, вне места его постоянного выполнения

10. Здоровые лица, контактировавшие с лицами, страдающими инфекционными заболеваниями, подлежат обязательному карантинному или эпидемиологическому надзору, если это согласовано органами санитарного надзора, на срок, не превышающий 21 день с последнего дня контакта.

Особенно хочется отметить тот факт, насколько стремительно был разработан, внесён и принят этот проект закона.

Он был подан в парламент 1 марта и уже 3 го марта принят в целом.

Думаю, что украинской власти стоит как можно быстрее учесть и использовать этот опыт польских коллег и приступить к разработке комплексных изменений в законодательство направленных на защиту нации от эпидемии “Covid-19”.

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Автор
Антон Геращенко Антон Геращенко
Теми
Протести в Нових Санжарах Коронавірус
Особа
Антон Геращенко
Місце
Україна Полтава
Джерело
Джерело: Facebook Антона Геращенка
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
пора уже провести референдум всего народа о присоединении неньки к батьке - Польше- нашему союзнику и старшему брату, папе я бы сказал- - представьте- утром- поляки счастлитливы - мы к ним присоеденились ) объеденились ) ! и на следующий день - Москву жечь !
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