Україна вводить особливий контроль на кордоні з Росією через коронавірус

Через поширення у світі епідемії китайського коронавірусу COVID-19 Україна ухвалила рішення щодо перевірки громадян на кордоні з Росією.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Право на владу" на 1+1 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, таку саму перевірку проводитимуть прикордонники в пунктах перетину лінії розмежування на Донбасі в зоні ООС.

На кордоні з Росією всіх перевірятимуть на коронавірус korrespondent.net

"У нас є протокол дій для прикордонників. Тепер ми контролюємо всі пункти пропуску переходу в зоні ООС та у Криму. Завтра (28 лютого. – Ред.) пункти переходу з Російською Федерацією візьмемо під контроль", – сказав глава МВС.

Він наголосив, що там буде тотальний скринінг температури.

Карта поширення коронавірусу COVID-19:

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков показав, як виглядає санітарний вертоліт Мі-8, на якому перевозитимуть потенційних хворих на коронавірус COVID-2019.

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