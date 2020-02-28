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/ Пульмонологія

Україна вводить особливий контроль на кордоні з Росією через коронавірус

2.4т
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Через поширення у світі епідемії китайського коронавірусу COVID-19 Україна ухвалила рішення щодо перевірки громадян на кордоні з Росією.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі програми "Право на владу" на 1+1 (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За його словами, таку саму перевірку проводитимуть прикордонники в пунктах перетину лінії розмежування на Донбасі в зоні ООС.

На кордоні з Росією всіх перевірятимуть на коронавірус

На кордоні з Росією всіх перевірятимуть на коронавірус

korrespondent.net

"У нас є протокол дій для прикордонників. Тепер ми контролюємо всі пункти пропуску переходу в зоні ООС та у Криму. Завтра (28 лютого. – Ред.) пункти переходу з Російською Федерацією візьмемо під контроль", – сказав глава МВС.

Він наголосив, що там буде тотальний скринінг температури.

Карта поширення коронавірусу COVID-19:

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков показав, як виглядає санітарний вертоліт Мі-8, на якому перевозитимуть потенційних хворих на коронавірус COVID-2019.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Арсен Аваков
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України Державна прикордонна служба України вірус
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семенов Александр
семенов Александр
"Так пэрэможэмо!!!
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Юг Руси
Юг Руси
Логично! Заражённые в Румынии, а "особый контроль" на границе с РФ ))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да закройте все границы с РФ и сепарации и полностью!!РФ это кавказо-азия и там полному будет полная эпидемия!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Артеллерист Моня, https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-не забывай,12 раз в день на коленях
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