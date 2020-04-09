Україна отримає "сенсаційні" ліки від коронавірусу
Україна отримає додатково 320 тисяч таблеток з дієвою речовиною гідроксихлорохін для симптоматичного лікування хворих на коронавірус COVID-19.
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Як повідомила у Facebook пресслужба Міністерства охорони здоров'я України з посиланням на міністра Максима Степанова, необхідну кількість препарату доправлять як гуманітарну допомогу компанії "Санофі" та "Сандоз".
"Цього вистачить на лікування понад 22 тисяч пацієнтів", – зазначив глава МОЗ.
За його словами, препарат буде безкоштовним для пацієнтів, які потребують його за медичними показаннями.
Гідроксихлорохін назвали "сенсаційним" за результатами міжнародного опитування тисяч лікарів, які підтвердили, що препарат є найкращими ліками від коронавірусу, доступними наразі.
Цей препарат прописаний в національному протоколі лікування хворих COVID-19 в Україні і застосовується для пацієнтів із важким перебігом хвороби виключно в умовах стаціонарів, а також під наглядом лікарів і з письмової згоди пацієнтів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, епідеміолог, в.о. директора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін заявив, що оновлений протокол лікування коронавірусу в Україні є так званою "схемою відчаю".
Раніше президент США Дональд Трамп наголошував, що поєднання препаратів гідроксихлорохін (дієва речовина препаратів проти малярії) і азитроміцин (антибіотик широкого спектру дії) здатне вилікувати пацієнтів із новою коронавірусною інфекцією.
У Франції заявили, що хлорохін (однією з торгових назв якого є "Плаквеніл") нібито може позбавити коронавірус здатності заражати людей за 6 днів.
Однак лікарні Швеції припинили застосовувати протималярійний препарат хлорохін через його побічні дії.
OBOZREVATEL писав, чим "Плаквеніл" небезпечний і в яких випадках призводить до смерті.