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/ Пульмонологія

Україна отримає "сенсаційні" ліки від коронавірусу

12т
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Україна отримає додатково 320 тисяч таблеток з дієвою речовиною гідроксихлорохін для симптоматичного лікування хворих на коронавірус COVID-19.

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Як повідомила у Facebook пресслужба Міністерства охорони здоров'я України з посиланням на міністра Максима Степанова, необхідну кількість препарату доправлять як гуманітарну допомогу компанії "Санофі" та "Сандоз".

Максим Степанов

Максим Степанов

"Цього вистачить на лікування понад 22 тисяч пацієнтів", – зазначив глава МОЗ.

За його словами, препарат буде безкоштовним для пацієнтів, які потребують його за медичними показаннями.

Гідроксихлорохін назвали "сенсаційним" за результатами міжнародного опитування тисяч лікарів, які підтвердили, що препарат є найкращими ліками від коронавірусу, доступними наразі.

Цей препарат прописаний в національному протоколі лікування хворих COVID-19 в Україні і застосовується для пацієнтів із важким перебігом хвороби виключно в умовах стаціонарів, а також під наглядом лікарів і з письмової згоди пацієнтів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, епідеміолог, в.о. директора Центру громадського здоров'я МОЗ Ігор Кузін заявив, що оновлений протокол лікування коронавірусу в Україні є так званою "схемою відчаю".

Раніше президент США Дональд Трамп наголошував, що поєднання препаратів гідроксихлорохін (дієва речовина препаратів проти малярії) і азитроміцин (антибіотик широкого спектру дії) здатне вилікувати пацієнтів із новою коронавірусною інфекцією.

У Франції заявили, що хлорохін (однією з торгових назв якого є "Плаквеніл") нібито може позбавити коронавірус здатності заражати людей за 6 днів.

Однак лікарні Швеції припинили застосовувати протималярійний препарат хлорохін через його побічні дії.

OBOZREVATEL писав, чим "Плаквеніл" небезпечний і в яких випадках призводить до смерті.

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Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я вірус
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Куни Чан
Куни Чан
Шеневмерлу больным надо ставить, 24/7, простимулированный гидностью украинский код победит любую хворь))))
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Кроме * овна )(охлы ничего не заслужилт
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Нераб Свободный
Нераб Свободный
дохнуть будут от побочки
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Здоров'я Пульмонологія

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